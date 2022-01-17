В Украину идет новый снегопад: каким областям готовиться

В Украине начнется снегопад / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине во вторник, 18 января, будет снежной, однако метелей во всех регионах ждать не стоит. На западе и юге страны днем температура поднимется выше нуля, так что снег быстро растает. В остальных областях на улице будет настоящая зима.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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Завтра снег будет падать почти весь день и во всех областях. На улице будет ветрено, скорость в среднем 7-12 м/с.

Днем температура воздуха ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В среднем – от -1 до -3 градусов. Теплее всего будет в западных, южных и части центральных регионов – там днем столбик термометра поднимется выше нуля.

Ночная температура воздуха будет держаться на уровне от -3 до -5 градусов. В Черниговской, Сумской, Полтавской области мороз ударит сильнее – до -7 градусов, а на Прикарпатье и Буковине около -10 градусов. В южных регионах столбики термометров опустятся до -3 градусов.