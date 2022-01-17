В Україну йде новий снігопад: яким областям готуватись

В Україні почнеться снігопад / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні у вівторок, 18 січня, буде сніжною, проте хуртовин у всіх регіонах чекати не варто. На заході та півдні країни вдень температура підніметься вище нуля, тому сніг швидко розтане. У решті областей на вулиці буде справжня зима.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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Завтра сніг падатиме майже весь день і у всіх областях. На вулиці буде вітряно, швидкість у середньому 7-12 м/с.

Вдень температура повітря очікується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У середньому – від -1 до -3 градусів. Найтепліше буде у західних, південних та частині центральних регіонів – там удень стовпчик термометра підніметься вище нуля.

Нічна температура повітря триматиметься на рівні від -3 до -5 градусів. У Чернігівській, Сумській, Полтавській області мороз вдарить сильніше – до -7 градусів, а на Прикарпатті та Буковині близько -10 градусів. У південних регіонах стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів.