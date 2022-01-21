В Украину идут морозы и снегопады – свежий прогноз

В Украине резко ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине на выходных, 22 и 23 января, будет морозной. В Киеве в эти дни синоптики прогнозируют снегопад. Кроме того, на дорогах может образоваться гололед.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.

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В Украине 22 и 23 января ожидается снегопад в западных, северных регионах и Винницкой области.

Местами снег также прогнозируют на Востоке и в центральных областях.

На юге в выходные дни будет преобладать сухая погода.

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Температура воздуха 22 января днем составит от -1 до -4 градусов, а 23 января будет от -3 до -8 градусов. Диденко отметила, что на следующей неделе морозы усилятся.

В Киеве также ожидается морозная погода. На выходных в столице обещают снегопад, на дорогах будет гололед, а температура воздуха днем составит от -4 до -5 градусов.

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В Украине будет мороз и снегопады

Что делать водителям во время снегопада и гололеда?

Водители должны быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и придерживаться правил дорожного движения.

Также водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Таким образом автомобили могут мешать уборке снега.

Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без надобности, если дороги покрыты снегом.

Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не нужно пресекать попытку избежать заноса.

Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Таким образом колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

Рекомендации для пешеходов во время непогоды:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Кроме того, пешеходам рекомендуют избегать во время непогоды деревьев, сооружений повышенного риска, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов линий электропередачи и разбитого стекла.

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