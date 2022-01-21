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В Украину идут морозы и снегопады – свежий прогноз

София Ковнир
21 января, 18:00
22 и 23 января нужно тепло одеваться и быть осторожными, так как на дорогах будет гололед

В Украине резко ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине на выходных, 22 и 23 января, будет морозной. В Киеве в эти дни синоптики прогнозируют снегопад. Кроме того, на дорогах может образоваться гололед.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.

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В Украине 22 и 23 января ожидается снегопад в западных, северных регионах и Винницкой области.

Местами снег также прогнозируют на Востоке и в центральных областях.

На юге в выходные дни будет преобладать сухая погода.

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Температура воздуха 22 января днем составит от -1 до -4 градусов, а 23 января будет от -3 до -8 градусов. Диденко отметила, что на следующей неделе морозы усилятся.

В Киеве также ожидается морозная погода. На выходных в столице обещают снегопад, на дорогах будет гололед, а температура воздуха днем составит от -4 до -5 градусов.

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В Украине будет мороз и снегопады

Что делать водителям во время снегопада и гололеда?

Водители должны быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и придерживаться правил дорожного движения.

Также водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Таким образом автомобили могут мешать уборке снега.

Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без надобности, если дороги покрыты снегом.

Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не нужно пресекать попытку избежать заноса.

Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Таким образом колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

Рекомендации для пешеходов во время непогоды:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Кроме того, пешеходам рекомендуют избегать во время непогоды деревьев, сооружений повышенного риска, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов линий электропередачи и разбитого стекла.

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