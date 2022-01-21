В Украину идут морозы и снегопады – свежий прогноз

В Украине резко ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на выходных, 22 и 23 января, будет морозной. В Киеве в эти дни синоптики прогнозируют снегопад. Кроме того, на дорогах может образоваться гололед.
Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.
В Украине 22 и 23 января ожидается снегопад в западных, северных регионах и Винницкой области.
Местами снег также прогнозируют на Востоке и в центральных областях.
На юге в выходные дни будет преобладать сухая погода.
Температура воздуха 22 января днем составит от -1 до -4 градусов, а 23 января будет от -3 до -8 градусов. Диденко отметила, что на следующей неделе морозы усилятся.
В Киеве также ожидается морозная погода. На выходных в столице обещают снегопад, на дорогах будет гололед, а температура воздуха днем составит от -4 до -5 градусов.
В Украине будет мороз и снегопады
Что делать водителям во время снегопада и гололеда?
Водители должны быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и придерживаться правил дорожного движения.
Также водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Таким образом автомобили могут мешать уборке снега.
Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без надобности, если дороги покрыты снегом.
Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не нужно пресекать попытку избежать заноса.
Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Таким образом колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.
Рекомендации для пешеходов во время непогоды:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
Кроме того, пешеходам рекомендуют избегать во время непогоды деревьев, сооружений повышенного риска, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов линий электропередачи и разбитого стекла.