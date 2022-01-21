В Україну йдуть морози та снігопади – свіжий прогноз

В Україні різко погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні на вихідні, 22 та 23 січня, буде морозною. У Києві цими днями синоптики прогнозують снігопад. Крім того, на дорогах може утворитися ожеледиця.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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В Україні 22 та 23 січня очікується снігопад у західних, північних регіонах та Вінницькій області.

Подекуди сніг також прогнозують на Сході та в центральних областях.

На півдні у вихідні дні переважатиме суха погода.

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Температура повітря 22 січня вдень становитиме від -1 до -4 градусів, а 23 січня – від -3 до -8 градусів. Діденко наголосила, що наступного тижня морози посиляться.

У Києві також очікується морозна погода. На вихідних у столиці обіцяють снігопад, на дорогах буде ожеледиця, а температура повітря вдень становитиме від -4 до -5 градусів.

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В Україні буде мороз та снігопади

Що робити водіям під час снігопаду та ожеледиці?

Водії повинні бути уважними за кермом, стежити за дорогою та дотримуватися правил дорожнього руху.

Також водії не повинні паркуватися на узбіччях доріг та у заборонених місцях. Таким чином автомобілі можуть заважати збиранню снігу.

Водіям також рекомендують не змінювати смуги руху без потреби, якщо дороги вкриті снігом.

Важливо зазначити: якщо ви втратили контроль над машиною під час снігопаду, то не потрібно припиняти спробу уникнути занесення.

Крім того, під час мінусової температури та снігопаду краще не користуватися ручними гальмами. Це пов'язано з тим, що через особливість конструкції механізму у ньому конденсується волога. Таким чином, колодки примерзають, і машина не знімається з ручного гальма.

Рекомендації для пішоходів під час негоди:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

Крім того, пішоходам рекомендують уникати під час негоди дерев, споруд підвищеного ризику, а також остерігатися частин конструкцій та предметів, що нависли над будівлями, обірваних проводів ліній електропередачі та розбитого скла.

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