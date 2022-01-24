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В Украину вернулась красная зона: где и что запрещено – список

София Ковнир
24 января, 09:14
В оранжевую карантинную зону попали 10 областей, а все остальные области остаются желтыми

Ивано-Франковская область оказалась в красной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в красную карантинную зону. Теперь в регионе в различные заведения будут пускать только при наличии COVID-сертификата или теста.

Сайт "Сегодня" расскажет подробнее о новых ограничениях в Ивано-Франковской области.

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Что запрещено в красной зоне?

С 24 января в Ивано-Франковской области запрещены:

  • работа заведений общественного питания
  • работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ
  • работа непродовольственных рынков и магазинов,
  • работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров
  • проведение массовых мероприятий
  • работа учреждений культуры

Стоит отметить, что ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.

Оранжевая зона

Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:

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  • Винницкая
  • Житомирская
  • Львовская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Хмельницкая
  • Черновицкая
  • Черниговская

Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону.

В желтых и оранжевых зонах карантина необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и ограничения по количеству участников массовых мероприятий. Учебные заведения могут работать, если не менее 80% сотрудников получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса. Оранжевая зона позволяет местным властям устанавливать дополнительные, более жесткие ограничения.

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Карантинные зоны в Украине по состоянию на 24 января

Статистика коронавируса в Украине

В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2529 меньше, чем за 22 января.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1836 человек;
  • летальных исходов – 67;
  • выздоровели – 2430 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 870 370 человек;
  • выздоровели – 3 585 338 человек;
  • летальных исходов – 99 282.

Волна "Омикрона"

В Украине ожидается рост заболеваемости COVID-19, обусловленный штаммом "Омикрон". А сейчас в стране еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта". Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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