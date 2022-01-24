В Украину вернулась красная зона: где и что запрещено – список

Ивано-Франковская область оказалась в красной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"
С 24 января Ивано-Франковская область перешла в красную карантинную зону. Теперь в регионе в различные заведения будут пускать только при наличии COVID-сертификата или теста.
Сайт "Сегодня" расскажет подробнее о новых ограничениях в Ивано-Франковской области.
Что запрещено в красной зоне?
С 24 января в Ивано-Франковской области запрещены:
- работа заведений общественного питания
- работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ
- работа непродовольственных рынков и магазинов,
- работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров
- проведение массовых мероприятий
- работа учреждений культуры
Стоит отметить, что ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.
Оранжевая зона
Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:
- Винницкая
- Житомирская
- Львовская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Хмельницкая
- Черновицкая
- Черниговская
Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону.
В желтых и оранжевых зонах карантина необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и ограничения по количеству участников массовых мероприятий. Учебные заведения могут работать, если не менее 80% сотрудников получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса. Оранжевая зона позволяет местным властям устанавливать дополнительные, более жесткие ограничения.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 24 января
Статистика коронавируса в Украине
В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2529 меньше, чем за 22 января.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1836 человек;
- летальных исходов – 67;
- выздоровели – 2430 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 870 370 человек;
- выздоровели – 3 585 338 человек;
- летальных исходов – 99 282.
Волна "Омикрона"
В Украине ожидается рост заболеваемости COVID-19, обусловленный штаммом "Омикрон". А сейчас в стране еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта". Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.