В Украину вернулась красная зона: где и что запрещено – список

Ивано-Франковская область оказалась в красной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в красную карантинную зону. Теперь в регионе в различные заведения будут пускать только при наличии COVID-сертификата или теста.

Сайт "Сегодня" расскажет подробнее о новых ограничениях в Ивано-Франковской области.

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Что запрещено в красной зоне?

С 24 января в Ивано-Франковской области запрещены:

работа заведений общественного питания

работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников

работа ТРЦ и других развлекательных заведений

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ

работа непродовольственных рынков и магазинов,

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров

проведение массовых мероприятий

работа учреждений культуры

Стоит отметить, что ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.

Оранжевая зона

Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:

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Винницкая

Житомирская

Львовская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Хмельницкая

Черновицкая

Черниговская

Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону.

В желтых и оранжевых зонах карантина необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и ограничения по количеству участников массовых мероприятий. Учебные заведения могут работать, если не менее 80% сотрудников получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса. Оранжевая зона позволяет местным властям устанавливать дополнительные, более жесткие ограничения.

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Карантинные зоны в Украине по состоянию на 24 января

Статистика коронавируса в Украине

В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2529 меньше, чем за 22 января.

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