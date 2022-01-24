В Україну повернулася червона зона: де і що заборонено – список

Івано-Франківська область опинилася у червоній зоні. Фото: колаж "Сьогодні"
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до червоної карантинної зони. Тепер у регіоні в різні заклади пускатимуть тільки за наявності COVID-сертифіката або тесту.
Сайт "Сьогодні" розповість про нові обмеження в Івано-Франківській області.
Що заборонено у червоній зоні?
З 24 січня в Івано-Франківській області заборонено:
- робота закладів громадського харчування
- робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менш як 100% працівників
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів
- робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл
- робота непродовольчих ринків та магазинів,
- робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів
- проведення масових заходів
- робота закладів культури
Варто зазначити, що обмеження не поширюються в тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або заходів будуть повністю вакциновані й матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.
Помаранчева зона
Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області:
- Вінницька
- Житомирська
- Львівська
- Рівненська
- Сумська
- Тернопільська
- Харківська
- Хмельницька
- Чернівецька
- Чернігівська
Решта регіонів входять до жовтої карантинної зони.
У жовтих та помаранчевих зонах карантину необхідно дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та обмеження за кількістю учасників масових заходів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо не менше ніж 80% працівників отримали хоча б першу дозу вакцини від коронавірусу. Помаранчева зона дозволяє місцевій владі встановлювати додаткові, жорсткіші обмеження.
Карантинні зони в Україні станом на 24 січня
Статистика коронавірусу в Україні
В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на 2529 менше, ніж за 22 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1836 осіб;
- летальних наслідків – 67;
- одужали – 2430 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3870370 осіб;
- одужали – 3585338 осіб;
- летальних наслідків – 99 282.
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