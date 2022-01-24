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В Україну повернулася червона зона: де і що заборонено – список

Софія Ковнір
24 січня, 09:14
До помаранчевої карантинної зони потрапили 10 областей, а решта – залишаються жовтими

Івано-Франківська область опинилася у червоній зоні. Фото: колаж "Сьогодні"

З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до червоної карантинної зони. Тепер у регіоні в різні заклади пускатимуть тільки за наявності COVID-сертифіката або тесту.

Сайт "Сьогодні" розповість про нові обмеження в Івано-Франківській області.

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Що заборонено у червоній зоні?

З 24 січня в Івано-Франківській області заборонено:

  • робота закладів громадського харчування
  • робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менш як 100% працівників
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів
  • робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл
  • робота непродовольчих ринків та магазинів,
  • робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів
  • проведення масових заходів
  • робота закладів культури

Варто зазначити, що обмеження не поширюються в тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або заходів будуть повністю вакциновані й матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.

Помаранчева зона

Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області:

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  • Вінницька
  • Житомирська
  • Львівська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Хмельницька
  • Чернівецька
  • Чернігівська

Решта регіонів входять до жовтої карантинної зони.

У жовтих та помаранчевих зонах карантину необхідно дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та обмеження за кількістю учасників масових заходів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо не менше ніж 80% працівників отримали хоча б першу дозу вакцини від коронавірусу. Помаранчева зона дозволяє місцевій владі встановлювати додаткові, жорсткіші обмеження.

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Карантинні зони в Україні станом на 24 січня

Статистика коронавірусу в Україні

В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на 2529 менше, ніж за 22 січня.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1836 осіб;
  • летальних наслідків – 67;
  • одужали – 2430 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3870370 осіб;
  • одужали – 3585338 осіб;
  • летальних наслідків – 99 282.

Хвиля "Омікрону"

В Україні очікується зростання захворюваності на COVID-19, зумовлене штамом "Омікрон". А зараз у країні ще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта". Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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