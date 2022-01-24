В Україну повернулася червона зона: де і що заборонено – список

Івано-Франківська область опинилася у червоній зоні. Фото: колаж "Сьогодні"

З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до червоної карантинної зони. Тепер у регіоні в різні заклади пускатимуть тільки за наявності COVID-сертифіката або тесту.

Сайт "Сьогодні" розповість про нові обмеження в Івано-Франківській області.

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Що заборонено у червоній зоні?

З 24 січня в Івано-Франківській області заборонено:

робота закладів громадського харчування

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менш як 100% працівників

робота ТРЦ та інших розважальних закладів

робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл

робота непродовольчих ринків та магазинів,

робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів

проведення масових заходів

робота закладів культури

Варто зазначити, що обмеження не поширюються в тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або заходів будуть повністю вакциновані й матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.

Помаранчева зона

Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області:

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Вінницька

Житомирська

Львівська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Хмельницька

Чернівецька

Чернігівська

Решта регіонів входять до жовтої карантинної зони.

У жовтих та помаранчевих зонах карантину необхідно дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та обмеження за кількістю учасників масових заходів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо не менше ніж 80% працівників отримали хоча б першу дозу вакцини від коронавірусу. Помаранчева зона дозволяє місцевій владі встановлювати додаткові, жорсткіші обмеження.

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Карантинні зони в Україні станом на 24 січня

Статистика коронавірусу в Україні

В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на 2529 менше, ніж за 22 січня.

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