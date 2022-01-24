В Украину ворвутся снегопады – прогноз на неделю

В Украине резко ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода в Украине всю неделю будет морозной. Во многих областях синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Также ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с, а на дорогах образуется гололед.
Об этом сообщает "Слово и дело".
24, 25 и 26 января в Украине будет идти снег. Температура воздуха 24 января днем составит от -1 до -6 градусов, а ночью от -3 до -8.
Ветер будет северный, северо-западный, 5-10 м/с, 24 января ночью в восточной части, днем в Украине, кроме западных областей, местами ожидаются порывы 15-20 м/с.
26 и 27 января ожидается небольшой снег в западных, северных и центральных областях, на остальной территории без осадков.
Важно отметить, что на дорогах образуется гололед, поэтому нужно быть осторожными.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
Что делать во время штормового ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить стекла полосками скотча по диагонали.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть, рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку деревья могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.