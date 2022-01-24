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В Украину ворвутся снегопады – прогноз на неделю

София Ковнир
24 января, 12:00
Синоптики говорят, что на дорогах будет гололед, поэтому нужно быть осторожными

В Украине резко ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине всю неделю будет морозной. Во многих областях синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Также ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с, а на дорогах образуется гололед.

Об этом сообщает "Слово и дело".

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24, 25 и 26 января в Украине будет идти снег. Температура воздуха 24 января днем составит от -1 до -6 градусов, а ночью от -3 до -8.

Ветер будет северный, северо-западный, 5-10 м/с, 24 января ночью в восточной части, днем в Украине, кроме западных областей, местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

26 и 27 января ожидается небольшой снег в западных, северных и центральных областях, на остальной территории без осадков.

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Важно отметить, что на дорогах образуется гололед, поэтому нужно быть осторожными.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Что делать во время штормового ветра?

  • Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить стекла полосками скотча по диагонали.
  • На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть, рухнуть прямо на человека.
  • В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
  • Не парковать под деревьями автомобили, поскольку деревья могут упасть и повредить машину.
  • Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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