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В Україну увірвуться снігопади – прогноз на тиждень

Софія Ковнір
24 січня, 12:00
Синоптики кажуть, що на дорогах буде ожеледиця, тому треба бути обережними

В Україні різко погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні весь тиждень буде морозною. У багатьох областях синоптики прогнозують опади у вигляді снігу. Також очікується вітер зі швидкістю 15-20 м/с, а на дорогах утвориться ожеледиця.

Про це повідомляє "Слово і діло".

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24, 25 та 26 січня в Україні йтиме сніг. Температура повітря 24 січня вдень становитиме від -1 до -6 градусів, а вночі -3 -8.

Вітер буде північний, північно-західний, 5-10 м/с, 24 січня вночі у східній частині, вдень в Україні, окрім західних областей, подекуди очікуються пориви 15-20 м/с.

26 та 27 січня очікується невеликий сніг у західних, північних та центральних областях, на решті території без опадів.

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Важливо зазначити, що на дорогах утворюється ожеледиця, тому потрібно бути обережними.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

Що робити під час штормового вітру?

  • Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти скло смужками скотчу по діагоналі.
  • На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки дерева можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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