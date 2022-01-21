В Ужгороде школьники массово ушли на карантин

В Украине школьники массово уходят на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники будут учиться онлайн уже с понедельника, 24 января.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Ужгорода.

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С чем связана дистанционка?

Во всех школах Ужгорода вводят карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.

Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Как отмечалось на заседании противоэпидемической комиссии, эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Ужгороде превышен в 2,2 раза. В первый раз в этом эпидсезоне лабораторно подтвердили циркуляцию вирусов гриппа типа А.

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За последнюю неделю госпитализированы 118 больных, в том числе и 68 детей (57,8%).

Заболеваемость детей школьного возраста выросла по сравнению с предыдущей неделей в 2,5 раза: на самоизоляцию отправлено 2362 детей из 63 классов и групп.

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Украинские школьники уходят на карантин. Фото: nta.ua

В Черновицкой области все школьники уходят на дистанционку

В Черновицкой области все учебные заведения переводят на дистанционное обучение. Такие изменения назначили с пятницы, 21 января.

В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

Дистанционка продлится две недели – до 6 февраля включительно.

В Украине началась новая вспышка коронавируса

В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. Вчера, 19 января, в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше за предыдущие. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.