В Ужгороді школярі масово пішли на карантин

В Україні школярі масово йдуть на дистанційку. Фото: колаж "Сьогодні"
В Ужгороді усі навчальні заклади переводять на дистанційну форму навчання. Школярі навчатимуться онлайн вже з понеділка, 24 січня.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради Ужгорода.
З чим пов'язана дистанційка?
В усіх школах Ужгорода вводять карантин із дистанційною формою навчання. Він триватиме два тижні.
Карантин стосується також міських художніх та спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.
Як зазначалося на засіданні протиепідемічної комісії, епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді перевищено у 2,2 рази. Вперше у цьому епідсезоні лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А.
За останній тиждень госпіталізовано 118 хворих, зокрема 68 дітей (57,8%).
Захворюваність дітей шкільного віку зросла порівняно з попереднім тижнем у 2,5 рази: на самоізоляцію відправлено 2362 дітей із 63 класів та груп.
Українські школярі йдуть на карантин. Фото: nta.ua
На Буковині всі школярі йдуть на дистанційку
У Чернівецькій області усі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Такі зміни почалися з п'ятниці, 21 січня.
У регіоні місцева влада вирішила ввести дистанційку через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги і COVID-19.
Дистанційка триватиме два тижні – до 6 лютого включно.
В Україні розпочався новий спалах коронавірусу
В Україні розпочався черговий спалах СOVID-19. Учора, 19 січня, у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий за попередні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.
"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.
Ляшко уточнив, що епіцентром спалаху є Західна Україна.
"Найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях", – сказав міністр.
МОЗ вимагає ввести червону зону на Прикарпатті
Через складну ситуацію з коронавірусом українська влада надіслала виставу щодо запровадження в Івано-Франківській області червоної зони карантину.
Ляшко пояснив, що на Івано-Франківщині вже перевищено три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – на рівень госпіталізацій та динаміку її рівня.
Статистика коронавірусу
В Україні минулої доби, 20 січня, зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 1677 осіб більше, ніж за 19 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2226 осіб;
- летальних наслідків – 150;
- одужало – 4486 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3819538 осіб;
- одужало – 3576268 осіб;
- летальних наслідків – 98 993.
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