В Ужгороде тероборона провела "воспитательную работу" с таксистами, поднявшими цены для приезжих

Таксисты наживаются на людях, которые бегут от войны/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Ужгороде территориальная оборона провела "воспитательную работу" с таксистами, поднявшими цены для приезжих. Водители увеличили стоимость проезда в несколько раз.
Об этом говорится в Telegram-канале украинского журналиста Андрея Павловского
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Как рассказал местный житель, таксисты начали наживаться на беженцах, избравших для себя Закарпатье, как временное укрытие или пункт для дальнейшего выезда в Европу.
"Непорядочные таксисты подняли цены в несколько раз, но после физического контакта с теробороной цены были снижены к отметке довоенного времени. Осознавшие свою вину перевозчики пообещали больше их не поднимать.", — говорится в сообщении.
В теробороне таксистам пригрозили наказанием.
"В случае от отказа выполнения наших требований, заставим вспомнить детство. Будете привязаны к деревьям и очень долго будет болеть попа", — отметили в теробороне.
Что происходило в Украине 6 марта
- 6 марта в Виннице российские военные обстреляли ракетами аэродром. На кадрах видео видно несколько ударов и огонь.
- Обстрел аэропорта в Виннице 6 марта произошел с южного направления, из акватории Черного моря.
- По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Западу, в котором в очередной раз попросил закрыть нам небо ПВО, переданным НАТО. Это необходимо, поскольку оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В Киеве над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету. В здании есть несколько повреждений, а врачи продолжают работать.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.