Дым видно за километры. В Виннице вспыхнул мощный пожар на складе (видео)

Всего на вызов выехали 10 пожарных машин и 39 спасателей. Фото: Telegram-канал/Black list of Vinn

В Виннице полностью сгорели складские помещения одного из мебельных цехов. Пожар начался около 17 часов 25 августа. Огонь охватил 700 "квадратов".

Как сообщает "Сегодня", причины пожара еще устанавливаются. Пострадавших нет. Тушение осложнял густой дым. Его было видно за несколько километров. Кроме этого, пожарные не могли проехать из-за пробок и удаленность гидрантов.

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На месте работают 10 пожарных машин и 39 спасателей.

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Сводка по пожарам в Украине за сутки

По состоянию на 7 утра 25 августа, в стране в течение суток зафиксировано 325 случаев пожаров, из них:

жилой сектор – 65;

производственная сфера – 10;

транспорт – 8;

другие – 242.

Ранее мы сообщали, что под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах АТБ.

Также напомним, на Позняках у ТЦ "Пирамида" вспыхнул пожар – в небо поднялся столб черного дыма.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: