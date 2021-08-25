Дим видно за кілометри. У Вінниці спалахнула потужна пожежа на складі (відео)

Всього на виклик виїхали 10 пожежних машин і 39 рятувальників. Фото: Telegram-канал/Black list of Vinn

У Вінниці повністю згоріли складські приміщення одного з меблевих цехів. Пожежа почалася близько 17-ї години 25 серпня. Вогонь охопив 700 "квадратів".

Як повідомляє "Сьогодні", причини пожежі ще встановлюються. Постраждалих немає. Гасіння ускладнював густий дим. Його було видно за декілька кілометрів. Крім цього, пожежники не могли проїхати через затори і віддаленість гідрантів.

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На місці працюють 10 пожежних машин і 39 рятувальників.

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Зведення по пожежам в Україні за добу

Станом на 7 ранку 25 серпня, в країні протягом доби зафіксовано 325 випадків пожеж, з них:

житловий сектор – 65;

виробнича сфера – 10;

транспорт – 8;

інші – 242.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою спалахнула масштабна пожежа на складах АТБ.

Також нагадаємо, на Позняках у ТЦ "Піраміда" спалахнула пожежа – в небо піднявся стовп чорного диму.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: