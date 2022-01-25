В Виннице жена убила мужа и пыталась взорвать квартиру – остановил только ребенок (видео)

Женщина, убившая своего мужа в Виннице, могла погубить еще сотни людей. В квартире она оставила тело, открыла газ, вызвала такси, забрала 13-летнего сына и спокойно уехала в гостиницу. Позвонил и все рассказал копам из рецепции ночью сам подросток.

Ударила топором

Об убийстве отца полиции сообщил 13-летний сын мужчины. Рассказал, что папа со своей гражданской женой отдыхали, но начали ссориться. Женщина несколько раз ударила мужа топором, забрала все драгоценности, схватила ребенка за руку и увезла в отель.

Убила мужа, когда была пьяная

Она была так пьяна, что к рецепции ее под руку привел таксист. Женщина рассказала, будто приехала из другого города к стоматологу. В первую ночью на рецепцию спустился испуганный подросток и попросил позвонить в полицию.

"Ребенок спустился и рассказал, что так случилось, что мама убила папу. Сотрудница подумала, что мальчик что-то придумал, что ему что-то показалось. Ребенок попросил вызвать полицию", – рассказывает работница гостиницы Елена Жуковская.

Хотела замести следы

Когда полицейские зашли в то помещение, где был мужчина, то увидели, что все газовые конфорки были открыты. Одна из версий: гражданская жена Виктора надеялась, что в квартире произойдет взрыв и убийство перепутают с несчастным случаем.

Не успели спасти

Полицейские говорят, что Виктор был еще жив, когда они его нашли, однако медики не успели спасти мужчину. 76-летний житель Винницы с соседями не общался, о личной жизни не рассказывал. Иногда его видели с сыном на улице.

Воспитывал сына самостоятельно

У 13-летнего Дмитрия проблемы со здоровьем. Учителя проводили уроки мальчику дома. Преподаватели говорят, отец ответственно относился к воспитанию сына. По информации полицейских, мать Дмитрия умерла, поэтому Виктор воспитывал сына сам.

Как накажут убийцу?

Гражданскую жену Виктора уже задержали. За убийство женщине грозит 15 лет за решеткой или пожизненное заключение. Ребенка к себе забрали родственники.

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