У Вінниці дружина вбила чоловіка та намагалася підірвати квартиру – зупинила лише дитина (відео)

Жінка,що вбила свого чоловіка у Вінниці, могла занапастити ще сотні людей. У квартирі вона залишила тіло, відкрила газ, викликала таксі, забрала 13-річного сина та спокійно поїхала до готелю. Зателефонував і все розповів копам із рецепції вночі сам підліток.

Вдарила сокирою

Про вбивство батька поліції повідомив 13-річний син чоловіка. Розповів, що тато зі своєю цивільною дружиною відпочивали, але почали сваритись. Жінка кілька разів ударила чоловіка сокирою, забрала всі коштовності, схопила дитину за руку та відвезла до готелю.

Убила чоловіка, коли була п'яна

Вона була така п'яна, що до рецепції її під руку привів таксист. Жінка розповіла, начебто приїхала з іншого міста до стоматолога. Першої ночі на рецепцію спустився переляканий підліток і попросив зателефонувати до поліції.

"Дитина спустилася і розповіла, що так сталося, що мама вбила тата. Співробітниця подумала, що хлопчик щось вигадав, що йому щось здалося. Дитина попросила викликати поліцію", – розповідає працівниця готелю Олена Жуковська.

Хотіла замести сліди

Коли поліцейські зайшли до приміщення, де був чоловік, то побачили, що всі газові конфорки були відкриті. Одна з версій: цивільна дружина Віктора сподівалася, що у квартирі станеться вибух і вбивство переплутають із нещасним випадком.

Не встигли врятувати

Поліцейські кажуть, що Віктор був ще живий, коли його знайшли, проте медики не встигли врятувати чоловіка. 76-річний мешканець Вінниці із сусідами не спілкувався, про особисте життя не розповідав. Іноді його бачили з сином на вулиці.

Виховував сина самостійно

13-річний Дмитро має проблеми зі здоров'ям. Вчителі проводили уроки хлопчика вдома. Викладачі кажуть, що батько відповідально ставився до виховання сина. За інформацією поліцейських, мати Дмитра померла, тож Віктор виховував сина сам.

Як покарають убивцю?

Цивільну дружину Віктора вже затримали. За вбивство жінці загрожує 15 років за ґратами чи довічне ув'язнення. Дитину забрали родичі.

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