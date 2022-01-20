В Винницкой области родители уже неделю не хоронят труп двухмесячного ребенка

Умерший ребенок находится в доме / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Украинка (Винницкая область) труп двухмесячной девочки уже неделю не хоронят родители. Как сообщает корреспондент "Сегодня", тело держат дома в соседней комнате.

Гроб для ребенка родители не покупают. Хотят похоронить в могилу бабушки, просто в одежде, в которой она умерла, и засыпать землей.

Реклама

Маме умершего ребенка 36 лет, а папе 68.

Отец запретил журналистам снимать ребенка / Фото: Сегодня

Реклама

Девочка завернута в розовое одеяло, лежит в пластиковой ванне, накрыта обычными досками.

Ребенка оставили в соседней комнате / Фото: Сегодня

По словам отца, умерла девочка, захлебнувшись молоком матери.

Реклама

В Харькове посреди улицы нашли труп младенца в пакете

В Харькове в Шевченковском районе нашли тело ребенка в пакете. Труп лежал у подъезда дома по улице Есенина.

Мать ребенка — 22-летняя студентка местного учебного заведения, гражданка другой страны.

Девушка призналась, что именно она выбросила ребенка. Все из-за того, что младенец родился мертвым. Она живет в многоквартирном доме, возле которого было обнаружено тело ребенка.

Читайте также: