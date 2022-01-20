На Вінниччині батьки вже тиждень не ховають труп двомісячної дитини

Померла дитина перебуває в будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Українка (Вінницька область) труп двомісячної дівчинки вже тиждень не ховають батьки. Як повідомляє кореспондент "Сегодня", тіло тримають удома в сусідній кімнаті.

Труну для дитини батьки не купують. Бажають поховати в могилу бабусі, просто в одязі, в якому вона померла, і засипати землею.

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Мамі померлої дитини 36 років, а батькові 68.

Батько заборонив журналістам знімати дитину / Фото: Сьогодні

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Дівчинка загорнута у рожеву ковдру, лежить у пластиковій ванні, накрита звичайними дошками.

Дитину залишили у сусідній кімнаті / Фото: Сьогодні

За словами батька, померла дівчинка, захлинувшись молоком матері.

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У Харкові посеред вулиці знайшли труп немовляти у пакеті

У Харкові в Шевченківському районі знайшли тіло дитини у пакеті. Труп лежав біля під'їзду будинку на вулиці Єсеніна.

Мати дитини – 22-річна студентка місцевого навчального закладу, громадянка іншої країни.

Дівчина зізналася, що саме вона викинула дитину. Все через те, що немовля народилося мертвим. Вона живе у багатоквартирному будинку, біля якого було виявлено тіло дитини.

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