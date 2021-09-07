В Винницкой области умерли от отравления двое маленьких сестер, еще один ребенок в больнице

По данному факту полиция начала расследование. Фото: коллаж "Сегодня"
В Винницкой области в результате отравления умерли двое сестер в возрасте 4 и 13 лет. Еще один ребенок из семьи — 12-летний мальчик находится в больнице.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 5 сентября детей с симптомами острого отравления неизвестным веществом госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы. Во время оказания медицинской помощи сестренки, к сожалению, умерли. Следствие устанавливает причины их смерти.
Еще один ребенок из этой семьи — 12-летний мальчик находится в больнице.
Одна из версий отравления — употребление грибов или лесных ягод, говорят в полиции. Также полиция проверяет профессионализм действий врачей. Окончательную причину смерти детей установят после проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту полиция начала расследование уголовного производства, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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Признаки и симптомы отравления грибами
- тошнота;
- рвота;
- общая слабость;
- удушье;
- брадикардия (замедленный пульс);
- судороги;
- сильная диарея;
- обезвоживание;
- повышенная температура тела – до 38°С;
- воспаления желудка и тонкого кишечника (острый гастроэнтерит);
- сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки;
- холодные руки и ноги (отток крови от конечностей);
- головная боль;
- головокружения.
При тяжелом отравлении возможны следующие симптомы:
- появление бреда, галлюцинации;
- расстройство психики;
- повышенное потоотделение и слюнотечение;
- лёгкое сужение зрачков;
- повышенная сонливость;
- желтуха (болезнь Госпела);
- сердечная недостаточность;
- нарушения дыхания;
- отек легких;
- кома.
Ранее мы сообщали, что в летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети.
Также напомним, в детсаду в Одесской области массово отравились дети, трое попали в больницу.