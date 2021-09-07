На Вінниччині померли від отруєння двоє маленьких сестер, ще одна дитина в лікарні

За даним фактом поліція почала розслідування. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області внаслідок отруєння померли двоє сестер віком 4 і 13 років. Ще одна дитина з сім'ї – 12-річний хлопчик – перебуває в лікарні.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 5 вересня дітей з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною госпіталізовано до реанімаційного відділення Гайсинської центральної лікарні. Під час надання медичної допомоги сестри, на жаль, померли. Слідство встановлює причини їх смерті.

Ще одна дитина з цієї сім'ї – 12-річний хлопчик – перебуває в лікарні.

Одна з версій отруєння – вживання грибів або лісових ягід, кажуть в поліції. Також поліція перевіряє професіоналізм дій лікарів. Остаточну причину смерті дітей встановлять після проведення комісійної судово-медичної експертизи.

За даним фактом поліція почала розслідування кримінального провадження, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Ознаки та симптоми отруєння грибами

нудота;

блювота;

загальна слабкість;

задуха;

брадикардія (уповільнений пульс);

судоми;

сильна діарея;

зневоднення;

підвищена температура тіла – до 38 °С;

запалення шлунка і тонкого кишечника (гострий гастроентерит);

сильні болі в животі з діареєю до 10-15 разів на добу;

холодні руки і ноги (відтік крові від кінцівок);

головний біль;

запаморочення.

При тяжкому отруєнні можливі наступні симптоми:

поява марення, галюцинації;

розлад психіки;

підвищене потовиділення і слинотеча;

легке звуження зіниць;

підвищена сонливість;

жовтяниця (хвороба Госпела);

серцева недостатність;

порушення дихання;

набряк легенів;

кома.

Раніше ми повідомляли, що в літньому таборі на Прикарпатті масово отруїлися діти.

Також нагадаємо, в дитсадку на Одещині масово отруїлися діти, троє потрапили до лікарні.