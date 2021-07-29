В Запорожье историческое событие – Хортицу соединили мостом с городом

Уже в 2021 году украинцы смогут проехать с левого на правый берег Днепра в Запорожье – работы на мосту выходят на финишную прямую

Мост на Хортицу. Коллаж "Сегодня"

На "Большой стройке" мостов в Запорожье произошло историческое событие: остров Хортица соединили с левым берегом города. Движение с левого на правый берег Запорожья откроют уже в этом году.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"2 года назад в эти дни я впервые посетил строительство мостов вместе с президентом Зеленским. На тот момент задача достроить мосты в Запорожье для большинства украинцев казалось шуткой. Сейчас мы доказываем, что Украина способна реализовывать амбициозные цели", – говорит он.

Мост соединит левый и правый берега города через Днепр

Работы на самом известном долгострое независимости ведутся круглосуточно и без выходных. Благодаря этому на верховой ветке вантового моста обустроили последнюю секцию пролетного строения. Далее достроят пилон, сварят все сегменты, смонтируют ванты и опустят балки жесткости в проектное положение.

Реклама

"После этого мостовики начнут устройство гидроизоляции и дорожного покрытия – и будут готовить мост к открытию движения. То есть, уже в 2021 году украинцы смогут проехать с левого на правый берег Днепра в Запорожье по новой современной автомагистрали. И мы, наконец, сделаем важный шаг в преодолении проблемы с пробками в городе", – говорит Кубраков.

Параллельно идут работы на втором, балочном мосту, от Хортицы до правого берега. Здесь завершили все этапы надвижения пролетного строения, общий вес которого составляет 3400 тонн.

Строит еще один мост через Днепр

Напомним, работы на запорожских мостах возобновили в 2020 году благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Конструкция мостов включает автомобильную магистраль протяженностью более 9 км, 6 транспортных развязок и 26 искусственных сооружений – включая два внеклассных моста.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, запорожские мосты являются флагманским проектом инфраструктурной программы президента. Кроме того, только в этом году отремонтируют и построят 150 мостов.