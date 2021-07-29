У Запоріжжі історична подія – Хортицю з'єднали мостом з містом

Уже у 2021 році українці зможуть проїхати з лівого на правий берег Дніпра у Запоріжжі – роботи на мосту виходять на фінішну пряму

Міст на Хортицю. Колаж "Сьогодні"

На "Великому будівництві" мостів у Запоріжжі відбулася історична подія: острів Хортиця з'єднали з лівим берегом міста. Рух з лівого на правий берег Запоріжжя відкриють вже у цьому році.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"2 роки тому у ці дні я вперше відвідав будівництво мостів разом із президентом Зеленським. На той момент завдання добудувати мости у Запоріжжі для більшості українців здавалось жартом. Зараз ми доводимо, що Україна здатна реалізовувати амбітні цілі", – говорить він.

Міст з'єднає лівий і правий береги міста через Дніпро

Роботи на найвідомішому довгобуді незалежності ведуться цілодобово і без вихідних. Завдяки цьому на верховій гілці вантового мосту влаштували останню секцію прогонової будови. Далі добудують пілон, зварять всі сегменти, змонтують ванти і опустять балки жорсткості у проєктне положення.

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"Після цього мостовики розпочнуть влаштування гідроізоляції та дорожнього покриття – і готуватимуть міст до відкриття руху. Тобто, вже у 2021 році українці зможуть проїхати з лівого на правий берег Дніпра у Запоріжжі новою сучасною автомагістраллю. І ми, нарешті, зробимо важливий крок у подоланні проблеми із заторами у місті", – каже Кубраков.

Паралельно йдуть роботи на другому, балковому мості, від Хортиці до правого берега. Тут завершили всі етапи насування прогонової будови, загальна вага якої 3400 тонн.

Будується ще один міст через Дніпро

Нагадаємо, роботи на Запорізьких мостах відновили у 2020 році завдяки програмі президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Конструкція мостів включає автомобільну магістраль протяжністю понад 9 км, 6 транспортних розв’язок і 26 штучних споруд – включно з двома позакласними мостами.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, запорізькі мости є флагманським проєктом інфраструктурної програми президента. Крім того, тільки в цьому році відремонтують і побудують 150 мостів.