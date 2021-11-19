В Запорожье маршрутка врезалась в фуру: пострадали пассажиры

Авария произошла сегодня утром / Коллаж "Сегодня"

В Запорожье 19 ноября маршрутка врезалась в прицеп грузовика. В общественном транспорте находились пострадавшие пассажиры.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Реклама

Подробности аварии

ДТП произошло сегодня утром, 19 ноября, на Южном шоссе. 23-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter ехал по маршруту "село Владимировское — Запорожье".

Впереди автобуса остановился грузовой тягач Renault с полуприцепом. Маршрутка столкнулся с задней частью полуприцепа фуры.

Авария произошла, когда в маршрутке были люди. В салоне ехало 8 пассажиров, и от столкновения с грузовиком 4 из них пострадали.

Реклама

С места происшествия пострадавшие госпитализировали в больницу. Также травмы получил и водитель маршрутки.

Похожая история

На дороге столкнулись школьный автобус и грузовик DAF. В автобусе находились 12 несовершеннолетних учеников.

В результате аварии пострадал 16-летний школьник. Он получил телесные повреждения и его доставили в больницу. Диагнозы еще семерых учеников уточняются.

Реклама

Ранее мы писали: