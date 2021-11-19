У Запоріжжі маршрутка врізалася у фуру: постраждали пасажири

Аварія сталася сьогодні вранці / Колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі 19 листопада маршрутка врізалася у причіп вантажівки. У громадському транспорті перебували постраждалі пасажири.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

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Подробиці аварії

ДТП сталося сьогодні вранці, 19 листопада, на Південному шосе. 23-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter їхав маршрутом "село Володимирівське – Запоріжжя".

Попереду автобуса зупинився вантажний тягач Renault із напівпричепом. Маршрутка зіткнувся із задньою частиною напівпричепа фури.

Аварія сталася, коли у маршрутці були люди. У салоні їхало 8 пасажирів, і від зіткнення з вантажівкою 4 з них постраждали.

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З місця події постраждалі госпіталізували до лікарні. Також травми зазнав і водій маршрутки.

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На дорозі зіткнулися шкільний автобус та вантажівка DAF. В автобусі було 12 неповнолітніх учнів.

Внаслідок аварії постраждав 16-річний школяр. Він отримав тілесні ушкодження та його доправили до лікарні. Діагнози ще сімох учнів уточнюються.

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