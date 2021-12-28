В Запорожье мужчина угрожал пистолетом работникам катка из-за абонемента

Нападавший может лишиться свободы до 7 лет / Коллаж "Сегодня"
В Запорожье мужчина угрожал работникам местного катка пистолетомиз-за просроченного абонемента. На нападающего вызвали полицию.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
Расстроился из-за абонемента
Местный 36-летний житель не согласился с тем, что его абонемент закончился раньше, чем он рассчитывал. Доплатить или покидать каток мужчина не собирался.
Посетитель вытащил из кармана пистолет и стал угрожать охраннику. Работник катка успел нажать кнопку срочного вызова полиции и скрылся в служебном помещении.
Что говорят в полиции
Полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Начато досудебное расследование. Мужчине грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.
Ранее мы писали:
В Ровно пациент напал на врача и распылил слезоточивый газ.
В Киеве напали на бригаду скорой помощи. Медиков госпитализировали в травматологическое отделение.