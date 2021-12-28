У Запоріжжі чоловік погрожував пістолетом працівникам ковзанки через абонемент

Нападник може втратити свободу до 7 років / Колаж "Сьогодні"
У Запоріжжі чоловік погрожував працівникам місцевої ковзанки пістолетомчерез прострочений абонемент. На нападника викликали поліцію.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Засмутився через абонемент
Місцевий 36-річний житель не погодився, що його абонемент закінчився раніше, ніж він розраховував. Доплатити чи залишати ковзанку чоловік не збирався.
Відвідувач витяг із кишені пістолет і став загрожувати охоронцю. Працівник ковзанки встиг натиснути кнопку термінового виклику поліції та втік у службовому приміщенні.
Що кажуть у поліції
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).
Розпочато досудове розслідування. Чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.
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