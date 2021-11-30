В Запорожье обвалился балкон с 4-го этажа – умер мужчина (фото)

Мужчине было 36-лет / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 30 ноября, в Запорожье обвалился балкон. На нем в это время находился мужчина. От полученных травм он скончался на месте.
Об этом сообщает ГСЧС Запорожской области.
Что случилось
На территории неэксплуатированного здания с 4 этажа обвалился балкон, на котором находился мужчина. Пострадавшего зажало обломками бетонной конструкции.
Спасатели достали мужчину и передали врачам. К сожалению, от полученных травм 36-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.
Обстоятельства выясняются. По факту происшествия проводят расследование.
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