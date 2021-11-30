У Запоріжжі обвалився балкон із 4-го поверху – помер чоловік (фото)

Чоловікові було 36 років / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 30 листопада, у Запоріжжі обвалився балкон.На ньому в цей час був чоловік. Від одержаних травм він помер на місці.
Про це повідомляє ДСНС Запорізької області.
Що трапилося
На території неексплуатованої будівлі з 4 поверху обвалився балкон, на якому знаходився чоловік. Потерпілого затиснуло уламками бетонної конструкції.
Рятувальники дістали чоловіка та передали лікарям. На жаль, від травм 36-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.
Обставини з'ясовуються. За фактом пригоди проводять розслідування.
В Одесі на школярів під час уроку впала стеля
В Одесі на учнів у школі №111 впала стеля. Можливо, одна дитина травмована.
Скинула стеля прямо в класі під час уроку. Він не витримав і впав дітям на голови. Шматки стелі були на партах у школярів. Відео зняли самі учні.