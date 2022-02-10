В Запорожье водитель под действием наркотиков сбил двух школьниц

Обоих пострадавших госпитализировали/Фото: Национальная полиция, коллаж: "Сегодня"

В Запорожье 29-летний водитель сбил двух несовершеннолетних девочек. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает полиция Запорожской области

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Подробности ДТП

Инцидент произошел 9 февраля на участке проезжей дороги острова Хортица. Водитель 1992 года рождения ехал на автомобиле ИЖ 2717-90 от проспекта Инженера Преображенского в направлении улицы Научный городок. В одном направлении с ним вместе двигалась машина ВАЗ 2101 под управление мужчины 1980 года рождения.

Подростки начали переходить дорогу от остановки общественного транспорта "Цимеж". Водитель ВАЗа успел затормозить, а вот водитель ИЖ 2717-90 совершил наезд на детей. В результате инцидента две девочки 2006 года рождения получили тяжелые политравмы и были госпитализированы.

Сотрудники полиции доставили водителя автомобиля ИЖ 2717-90 на обследование в Запорожский областной наркологический диспансер. По выводам медицинских работников, признаков опьянения не обнаружено. Однако установлен факт употребления марихуаны.

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Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту ДТП следователями полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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