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В Запорожской области оккупанты похитили еще одного мэра

Валентина Шаповал
13 марта, 11:03
Недавно российские войска уже похитили мэра Мелитополя

Мэра похитили сегодня, 13 марта / Коллаж "Сегодня"

В Запорожской области российские войска похитили еще одного мэра. На этот раз оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

Об этом сообщает голова ОГА Александр Старух.

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"Военные преступления становятся системными", – написал глава области.

Уже второе похищение мэра в Запорожской области

11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом. О похищении мэра Мелитополя стало известно со слов очевидцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иван Федоров жив, однако его пытают оккупанты.

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После этого в Мелитополе россияне назначили исполняющую обязанности мэра Галину Данильченко, которая предложила "начать жить по-новому". Она сразу обратилась к жителям с просьбой "не сопротивляться оккупантам".

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