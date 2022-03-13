У Запорізькій області окупанти викрали ще одного мера

Мера викрали сьогодні, 13 березня / Колаж "Сьогодні"

У Запорізькій області російські війська викрали ще одного мера, цього разу – мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Про це повідомляє голова ОДА Олександр Старух.

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"Військові злочини стають системними", – написав голова області.

Вже друге викрадення мера у Запорізькій області

11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федоровачерез те, що він відмовився від співпраці з ворогом. Про викрадення мера Мелітополя стало відомо за словами очевидців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іван Федоров живий. Проте його катують окупанти.