В Запорожской области подросток поскользнулся и наткнулся на забор (фото)

Чтобы оказать парню медицинскую помощь, спасателям пришлось вырезать часть забора/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

В Мелитополе Запорожской области подросток поскользнулся на тротуаре и во время падения наткнулся на металлический забор. На место инцидента вызвали спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Детали

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Байбулатова в г. Мелитополь подросток в результате гололеда поскользнулся на тротуаре", — сообщили в ГСЧС.

Пострадавший пытался восстановить равновесие, схватился за металлический прут ограды и с размаху проткнул ладонь шестом, которая имеет заостренную форму. Спасатели срезали часть забора, в которой застряла рука парня и передали его медикам.

На помощь парню приехали спасатели/Фото: ГСЧС

Подростка передали врачам/Фото: ГСЧС

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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