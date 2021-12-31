В Запорожской области подросток поскользнулся и наткнулся на забор (фото)

Чтобы оказать парню медицинскую помощь, спасателям пришлось вырезать часть забора/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"
В Мелитополе Запорожской области подросток поскользнулся на тротуаре и во время падения наткнулся на металлический забор. На место инцидента вызвали спасателей.
Об этом сообщает ГСЧС.
Детали
"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Байбулатова в г. Мелитополь подросток в результате гололеда поскользнулся на тротуаре", — сообщили в ГСЧС.
Пострадавший пытался восстановить равновесие, схватился за металлический прут ограды и с размаху проткнул ладонь шестом, которая имеет заостренную форму. Спасатели срезали часть забора, в которой застряла рука парня и передали его медикам.
На помощь парню приехали спасатели/Фото: ГСЧС
Подростка передали врачам/Фото: ГСЧС
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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