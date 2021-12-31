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В Запорожской области подросток поскользнулся и наткнулся на забор (фото)

Владимир Козырь
31 декабря, 03:43
Спасателям пришлось срезать часть забора

Чтобы оказать парню медицинскую помощь, спасателям пришлось вырезать часть забора/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

В Мелитополе Запорожской области подросток поскользнулся на тротуаре и во время падения наткнулся на металлический забор. На место инцидента вызвали спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Детали

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Байбулатова в г. Мелитополь подросток в результате гололеда поскользнулся на тротуаре", — сообщили в ГСЧС.

Пострадавший пытался восстановить равновесие, схватился за металлический прут ограды и с размаху проткнул ладонь шестом, которая имеет заостренную форму. Спасатели срезали часть забора, в которой застряла рука парня и передали его медикам.

На помощь парню приехали спасатели/Фото: ГСЧС

Подростка передали врачам/Фото: ГСЧС

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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