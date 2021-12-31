На Запоріжжі підліток послизнувся і наштрикнувся на паркан (фото)

Щоб надати хлопцю медичну допомогу, рятувальникам довелося вирізати частину паркана/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

У Мелітополі Запорізької області підліток послизнувся на тротуарі та під час падіння наштрикнуся на металевий паркан. На місце інциденту викликали рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС.

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Деталі

"До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вул. Байбулатова в м. Мелітополь підліток внаслідок ожеледиці послизнувся на тротуарі", — повідомили в ДСНС.

Постраждалий намагався відновити рівновагу, схопився за металевий прут огорожі та з розмаху проштрикнув долоню жердиною, яка має загострену форму. Рятувальники зрізали частину паркану, в якій застрягла рука хлопця та передали його медикам.

На допомогу хлопцю приїхали рятувальники/Фото: ДСНС

Підлітка передали лікарям/Фото: ДСНС

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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