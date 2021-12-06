В Житомирской области 5 человек пытали девочку и бросили умирать на свалке. Как их наказали

В Житомирской области до смерти избили девочку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Малине Житомирской области пятеро человек до смерти замучили несовершеннолетнюю девочку и избили ее отчима. За преступления суд приговорил их к 10, 8 и 3 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Инцидент случился еще в октябре 2017 года, но приговор им вынесли только сейчас. Тогда пять человек избили отчима 17-летней девочки и попали в их дом. Они силой заставили ее пойти с ними и привели к бывшему складу химикатов. Там нарушители заявили, якобы девочка им должна 500 гривен.

В течение нескольких часов обвиняемые с особой жестокостью мучили и избивали ребенка, а затем просто оставили ее без сознания умирать на свалке.

Как наказали нарушителей?

Неоднократно судимого мужчину и его четырех подельников судили за такие преступления:

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умышленное тяжкое телесное повреждение в состоянии опьянения и с помощью пыток, повлекшее смерть несовершеннолетней потерпевшей;

неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии;

хулиганство.

Суд приговорил обвиняемых к 10, 8 и 3 годам лишения свободы.