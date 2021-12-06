На Житомирщині 5 людей катували дівчинку та кинули вмирати на звалищі. Як їх покарали

На Житомирщині до смерті побили дівчинку / Фото: Колаж: Сьогодні
У Малині Житомирської області п'ятеро людей до смерті закатували неповнолітню дівчинку та побили її вітчима. За злочини суд засудив їх до 10, 8 та 3 років ув'язнення.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Інцидент трапився ще у жовтні 2017 року, але вирок ухвалили лише зараз. Тоді п'ятеро людей побили вітчима 17-річної дівчинки і потрапили до їхнього дому. Вони силоміць змусили її піти з ними і привели до колишнього складу хімікатів. Там порушники заявили, нібито дівчинка їм винна 500 гривень.
Протягом декількох годин обвинувачені з особливою жорстокістю мучили і били дитину, а потім просто залишили її непритомною вмирати на звалищі.
Як покарали порушників?
Неодноразово судимого чоловіка та його чотирьох спільників судили за такі злочини:
- умисне тяжке тілесне ушкодження у стані сп'яніння та за допомогою тортур, що спричинило смерть неповнолітньої потерпілої;
- ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані;
- хуліганство.
Суд призначив обвинуваченим 10, 8 та 3 років позбавлення волі.