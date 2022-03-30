В Житомирской области сократили время комендантского часа

Жителей области просят не выходить на улицу после 21:00 / Коллаж "Сегодня"

В Житомирской области комендантский час будет начинаться на час позже с сегодняшнего дня, 30 марта.

Об этом сообщает Житомирская ОГА.

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Комендантский час будет действовать с 21:00 и до 06:00.

"С сегодняшнего дня, 30 марта, комендантский час в Житомирской области будет начинаться на час позже. И продлится с 21:00 до 6:00 утра", – говорится в сообщении.

Кому можно находится на улице в комендантский час

Находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, которые имеют специальный пропуск. Правонарушителей полицейские будут привлекать к ответственности.

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"В настоящее время для граждан действуют определенные ограничения, необходимые для их безопасности. В определенное время жителям области необходимо оставаться дома, а при срабатывании сигнала тревоги – спуститься в укрытие", – говорится в сообщении.

Оккупанты ударили ракетами по Житомирской области

29 марта в Житомирской области спасатели потушили пожар на одном из предприятий в Коростенском районе.

"Вспыхнул сегодня в результате ракетного удара", – пишут в ГСЧС о пожаре.

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