На Житомирщині скоротили час комендантської години

Жителів області просять не виходити надвір після 21:00 / Колаж "Сьогодні"
У Житомирській області комендантська годинабуде починатися на годину пізніше від сьогодення, 30 березня.
Про це повідомляє Житомирська ОДА.
Комендантська година діятиме з 21:00 до 06:00.
"З сьогоднішнього дня, 30 березня, комендантська година на Житомирщині починатиметься на годину пізніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку" , – йдеться у повідомленні.
Кому можна перебувати на вулиці в комендантську годину
Перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку. Правопорушників поліцейські притягатимуть до відповідальності.
"В даний час для громадян діють певні обмеження, необхідні для їхньої безпеки. У певний час жителям області необхідно залишатися вдома, а при спрацьовуванні сигналу тривоги – спуститися в укриття", – йдеться у повідомленні.
Окупанти вдарили ракетами по Житомирській області
29 березня у Житомирській областірятувальники загасили пожежу на одному із підприємств у Коростенському районі.
"Спалахнув сьогодні внаслідок ракетного удару", – пишуть до ДСНС про пожежу.