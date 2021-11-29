В зоне ООС ранили украинского военного

Оккупанты ранили военного ООС / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС,
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана медицинская помощь. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Где стреляли?
- В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
- Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.
- В направлении населенного пункта Старый Айдар русские наемники вели обстрел из минометов калибра 120 мм.
- Вблизи Новолуганского противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Новая провокация РФ на Донбассе
Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловке. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.
Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от своих командиров.
"Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок" , – говорится в отчете.
Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.
"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула данный район" , – отмечается в отчете.
Раньше мы писали:
- Украинские военнослужащие, выполняя боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта. Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
- Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрелы вели прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.