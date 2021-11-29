У зоні ООС поранили українського військового

Окупанти поранили військового ООС / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїнові надано медичну допомогу. Його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Де стріляли?

У районі Світлодарська та Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки окупанти вчинили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку населеного пункту Старий Айдар російські найманці вели обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Двоє озброєних членів формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.

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"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

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