"Вакцинируйтесь, иначе умрете": Волынская библиотека отличилась мемами в Сети

Волынская библиотека отличилась мемами в Сети. Фото: коллаж "Сегодня"

Волынская областная библиотека в Сети оригинально призвала украинцев вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, администрация учреждения публикует черный юмор и мемы.

Об этом стало известно на странице в Twitter областной библиотеки.

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"Вакцинируйтесь, иначе умрете"

Администраторы страницы оперативно реагируют на важные события в стране, а также постят черный юмор и остроумные мемы.

К примеру, сотрудники библиотеки пошутили по поводу вакцинации от коронавируса. Кроме того, они смеются и над другими темами.

"Вакцинируйтесь, иначе умрете и не сможете читать наши книги"

"На колени перед библиотекой"

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Что говорят сотрудники учреждения?

Как рассказала работница библиотеки Иванна Пикула, она делает то, что ей нравится. Кроме того, люди позитивно относятся к такому юмору.

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"Мы планируем постить в том же духе – подавать новости из нашего фейсбука, рассказывать, что у нас происходит в библиотеке, чтобы люди могли ознакомиться и знать, что мы существуем и активно работаем. Хочу также делать немного развлекательного контента", – подчеркнула Пикула.

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