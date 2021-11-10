"Вакцинуйтеся, бо повмираєте": Волинська бібліотека відзначилася мемами в Мережі

Волинська бібліотека відзначилася мемами у Мережі. Фото: колаж "Сьогодні"
Волинська обласна бібліотека у Мережі оригінально закликала українців вакцинуватися від коронавірусу. Крім того, адміністрація закладу публікує чорний гумор та меми.
Про це стало відомо на сторінці у Twitter обласної бібліотеки.
"Вакцинуйтеся, інакше помрете"
Адміністратори сторінки оперативно реагують на важливі події в країні, а також постять чорний гумор та дотепні меми.
Наприклад, співробітники бібліотеки пожартували щодо вакцинації від коронавірусу. Крім того, вони сміються і з інших тем.
- "Вакцинуйтеся, бо повмираєте і не зможете читати наші книги"
- "На коліна перед бібліотекою"
Що кажуть працівники закладу?
Як розповіла робітниця бібліотеки Іванна Пікула, вона робить те, що їй подобається. Крім того, люди позитивно ставляться до такого гумору.
"Ми плануємо постити в тому ж дусі – подавати новини з нашого фейсбуку, розповідати, що у нас відбувається у бібліотеці, щоб люди могли ознайомитися та знати, що ми існуємо та активно працюємо. Хочу також робити трохи розважального контенту", – наголосила Пікула.