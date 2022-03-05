"Ваш шанс спастись". Оккупанты пытаются запугать одесские СМИ

Оккупанты угрожают одесским журналистам. Фото Укринформ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские угрожают редакциям одесских СМИ, которые пишут о вторжении РФ в Украину и описывают реальную ситуацию в регионе. На электронные почты им приходят письма с требованием отказаться от "любой антироссийской деятельности".

Об этом пишет УСИ, которая также получила такое письмо.

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Письмо назвали "Ваш шанс спастить". Отправитель заявил, что издание показало себя с "худшей стороны за время украинской оккупации города". Автор предложил поставить пророссийский баннер на сайт и отказаться от любой "антироссийской деятельности" – это якобы последний шанс избежать "наказания".

Какое письмо получили СМИ. Скриншот

Одесские журналисты заверили, что становиться на сторону оккупантов не собираются, а данные об этом уже передали киберполиции и СБУ.

"Письмо было отправлено с зашифрованной почты odezzarus@protonmail.com. Данный сервис, по данным Роскомнадзора, еще с 2020 года заблокирован в Россиийской Федерации. Таким образом, письмо могли отправить даже с территории Украины", – написала редакция.

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Фейки оккупантов

С начала вторжения Россия пытается выдать свои действия за "операцию", которая должна "освободить" украинцев. Конечно же, это очередной выдуманный бред РФ. Однако чтобы подтвердить свою версию, пропагандисты один за другим плодят фейки об Украине: