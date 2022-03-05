"Ваш шанс урятуватися". Окупанти намагаються залякати одеські ЗМІ

Окупанти погрожують одеським журналістам. Фото Укрінформ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти загрожують редакціям одеських ЗМІ, які пишуть про вторгнення РФ в Україну та описують реальну ситуацію в регіоні. На електронну пошту їм надходять листи з вимогою відмовитися від "будь-якої антиросійської діяльності".

Про це пише УСІ – Українська служба інформації, яка також одержала такий лист.

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Лист назвали "Ваш шанс урятуватися". Відправник заявив, що видання показало себе з "найгіршого боку за час української окупації міста". Автор запропонував поставити проросійський банер на сайт і відмовитись від будь-якої "антиросійської діяльності" – це нібито останній шанс уникнути "покарання".

Якого листа отримали ЗМІ. Скріншот

Одеські журналісти запевнили, що ставати на бік окупантів не збираються, а дані про це вже передали кіберполіції та СБУ.

"Лист був надісланий із зашифрованої пошти odezzarus@protonmail.com. Цей сервіс, за даними Роскомнагляду, ще з 2020 року заблокований у Російській Федерації. Отже, лист могли надіслати навіть з території України", – написала редакція.

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Фейки окупантів

З початку вторгнення Росія намагається видати свої дії за "спецоперацію", яка має "звільнити" українців. Звичайно ж, це ще одна вигадана маячня РФ. Проте, щоб підтвердити свою версію, пропагандисти одне за одним плодять фейки про Україну: