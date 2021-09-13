Великое переселение: Россия упрощает процедуру переезда для жителей "ЛНР", "ДНР"

В российской глубинке ждут рабочую силу из Украины / Коллаж "Сегодня"

Россия решила упростить для жителей непризнанных "ДНР" и "ЛНР" условия участия в программе по добровольному переселению соотечественников на территорию России.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД РФ.

Проектом указа, подготовленным МВД РФ, предлагается изменить госпрограмму для предоставления гражданам Украины, живущим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений на участие в этой программе и получения свидетельства участника госпрограммы на территории РФ.

До настоящего времени жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" могли подавать документы на участие в данной госпрограмме только через консульство РФ в Украине. Они работают в Киеве, Одессе, Львове, Чернигове и Харькове.

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Программа переселения

В рамках программы переселения соотечественников из-за рубежа с 2007 года в Россию переехали порядка 960 тысяч человек. Едут со всего постсоветского пространства и даже из дальнего зарубежья. Выбор для поселения невелик – Красноярский, Приморский и Хабаровский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Тамбовская, Тверская и Тюменская области.

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Обещают:

оказание содействия в обустройстве, в том числе жилищном, в трудоустройстве, переобучении и при необходимости в переквалификации;

предоставление информационной, консультационной, в том числе юридической помощи;

компенсацию проезда и перевоза вещей.

Жилье либо предоставляется работодателем, либо приходится искать и покупать его самостоятельно.

Гражданство предоставляется по истечению стандартного срока проживания в России.