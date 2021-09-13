Велике переселення: Росія спрощує процедуру переїзду для жителів "ЛНР", "ДНР"

У російській глибинці чекають робочу силу з України / Колаж "Сьогодні"

Росія вирішила спростити для жителів невизнаних "ДНР" і "ЛНР" умови участі в програмі по добровільному переселенню співвітчизників на територію Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на МВС РФ.

Проектом указу, підготовленим МВС РФ, пропонується змінити держпрограму для надання громадянам України, що мешкають в окремих районах Донецької та Луганської областей України, права подачі заяв на участь в цій програмі і отримання свідоцтва учасника держпрограми на території РФ.

До теперішнього часу жителі так званих "ДНР" і "ЛНР" могли подавати документи на участь в даній держпрограмі тільки через консульство РФ в Україні. Вони працюють в Києві, Одесі, Львові, Чернігові і Харкові.

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Програма переселення

В рамках програми переселення співвітчизників з-за кордону з 2007 року в Росії переїхали близько 960 тисяч людей. Їдуть з усього пострадянського простору і навіть з далекого зарубіжжя. Вибір для поселення невеликий – Красноярський, Приморський і Хабаровський край, Амурська, Іркутська, Калінінградська, Калузька, Липецька, Новосибірська, Тамбовська, Тверська і Тюменська області.

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Обіцяють:

надання сприяння в облаштуванні, в тому числі житловому, в працевлаштуванні, перенавчанні та при необхідності в перекваліфікації;

надання інформаційної, консультаційної, в тому числі юридичної допомоги;

компенсацію проїзду і перевезення речей.

Житло або надається роботодавцем, або доводиться шукати і купувати його самостійно.

Громадянство надається по закінченню стандартного терміну проживання в Росії.