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Весна посреди зимы. На Закарпатье расцвели первые подснежники (фото)

София Ковнир
4 января, 08:06
Пользователи Сети остались в восторге

В Украине зимой зацвели первые цветы. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.

Соответствующее фото опубликовал пользователь Jozsef Molnar на странице в Facebook.

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Удивительное явление

На снимке можно увидеть, что в январе в городе расцвели белые подснежники.

"А это в Сваляве! С Новым годом!" — написал мужчина.

Подснежники расцвели зимой. Фото: Facebook/Jozsef Molnar

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В Сети восхищаются

Пользователи Сети не ожидали увидеть такую красоту зимой, поэтому под постом оставили множество восхищенных комментариев:

  • "На Закарпатье зацвели подснежники!"
  • "Весна посреди зимы! Удивительно!"
  • "Весна заблудилась"
  • "Красота, но природа имеет сбой"

В Киеве зимой зацвели сакуры: специалисты назвали причину

Цветы на деревьях в декабре заметили на улице Липской в Печерском районе столицы.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" нас заверили, что цветение сакур в зимний период в Киеве наблюдается уже не в первый раз.

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"На самом деле это сорт вишни, искусственно изобретенный с помощью селекционного воздействия на данный вид растений на генетическом уровне. Таким образом, по своим биологическим особенностям растение может цвести дважды в год: весной и осенью (ориентировочно в октябре). Однако ввиду глобальных изменений экологического равновесия, когда мы имеем достаточно теплый зимний период, покой для растений не наступает, поэтому они продолжают вегетировать и позже выпускать бутоны", – объясняют в "Киевзеленстрое".

Коммунальщики добавляют, что для данного вида сакур это норма, а осеннее цветение является непродолжительным процессом, не дающим в результате плодоношения, поэтому растение прекрасно себя чувствует.

"Это не является отклонением и не может привести к ослаблению растения сакуры или повлиять на ее развитие", – поясняют в "Киевзеленстрое".

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