Весна посеред зими. На Закарпатті зацвіли перші проліски (фото)

У місті Свалява Закарпатської області 3 січня зацвіли перші квіти – проліски.

Відповідне фото опублікував користувач Jozsef Molnar на сторінці у Facebook.

На знімку можна побачити, що у січні у місті розцвіли білі проліски.

Проліски розцвіли взимку. Фото: Facebook/Jozsef Molnar

Користувачі Мережі не очікували побачити таку красу взимку, тому під постом залишили безліч вражаючих коментарів:

Квіти на деревах у грудні помітили на вулиці Липській у Печерському районі столиці.

У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" нас запевнили, що цвітіння сакур у зимовий період у Києві спостерігається вже не вперше.

"Насправді це сорт вишні, штучно винайдений за допомогою селекційного впливу на цей вид рослин на генетичному рівні. Отже, за своїми біологічними особливостями рослина може цвісти двічі на рік: навесні та восени (орієнтовно в жовтні). Проте через глобальні зміни екологічної рівноваги, коли ми маємо досить теплий зимовий період, спокій для рослин не настає, тому вони продовжують вегетувати та пізніше випускати бутони", – пояснюють у "Київзеленбуді".

Комунальники додають, що для такого виду сакур це норма, а осіннє цвітіння є нетривалим процесом, що не дає в результаті плодоношення, тому рослина чудово почувається.

"Це не є відхиленням і не може призвести до ослаблення рослини сакури або вплинути на її розвиток", – пояснюють у "Київзеленбуді".

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