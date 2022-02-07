Весна приближается. Какой будет погода в Украине на этой неделе

В Украину идет потепление. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине на этой неделе будет с осадками и сильным ветром. Температура воздуха с 7 по 13 февраля ожидается теплой во многих регионах.

Об этом сообщает "Телеграф".

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Синоптики прогнозируют во многих областях осадки в виде мокрого снега и дождя. Относительно сухо будет лишь на юге страны, где столбики термометров стремительно поползут вверх и местами ожидается до +10 градусов.

В Киеве практически все будни будут осадки, а 11 февраля ожидается дождь. Температура воздуха за эту неделю будет нестабильна — от -5 градусов ночью до +6 градусов днем.

В Одессе на этой неделе прогнозируется 10 градусов тепла, но ожидается шквальный ветер с порывами до 35 м/с. При этом осадков в регионе не обещают, небо будет лишь изредка покрыто облаками.

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На западе страны во вторник ожидается снегопад, а в пятницу — проливной дождь. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +7 градусов.