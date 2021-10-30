Видео дня. Хмельницкая инфекционная больница переполнена больными COVID-19

Хмельницкая инфекционная больница почти полностью заполнена больными COVID-19. Из 200 коек для пациентов с коронавирусом, свободные только 4.

Видео с медицинского учреждения опубликовал MistoTV.

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В реанимации сейчас 11 тяжелобольных.

"Практически все, кто поступает вакцинированные – быстро выписываются", – говорит директор КП "Хмельницкая инфекционная больница" Оксана Поддубная.

По ее словам, все больше людей госпитализируют среднего возраста. А на днях умерла беременная женщина.

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Какова ситуация в больницах Украины?

В Одессе из-за нехватки кислорода больных коронавирусом перевозят из одной больницы в другую.

В Киеве ходят слухи, что столичные морги уже не справляются с количеством умерших. За 25 октября скончались 37 жителей столицы.

В Харькове в городской поликлинике № 26 выстроилась очередь на вакцинацию. Всех людей, которые записались на определенное время, медперсонал отправляет в живую очередь.

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В реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №4 занято почти 90% мест СOVID-больными.

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