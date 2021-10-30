Відео дня. Хмельницька інфекційна лікарня переповнена хворими COVID-19

Хмельницька інфекційна лікарня майже повністю заповнена хворими на COVID-19. З 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом, вільні лише 4.

Відео із медичного закладу опублікував MistoTV.

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У реанімації зараз 11 тяжкохворих.

"Практично всі, хто надходить вакциновані – швидко виписуються", – каже директор КП "Хмельницька інфекційна лікарня" Оксана Піддубна.

За її словами, дедалі більше людей госпіталізують середнього віку. А днями померла вагітна жінка.

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Яка ситуація у лікарнях України?

В Одесі через брак кисню хворих на коронавірус перевозять із однієї лікарні до іншої.

У Києві ходять чутки, що столичні морги вже не справляються з кількістю померлих. За 25 жовтня померло 37 мешканців столиці.

У Харкові у міській поліклініці №26 вишикувалася черга на вакцинацію. Усіх людей, які записалися на певний час, медперсонал відправляє у живу чергу.

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У реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні №4 зайнято майже 90% місць СOVID-хворими.

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