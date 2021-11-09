Видео дня. На Ратуше во Львове сожгли портрет Путина

Во Львове сожгли фото Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Львова на крыше Ратуши парни сожгли фотографию президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Львов".

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На записи видно, как на крыше горсовета стоит парень с портретом президента РФ. Он поджег его и фото сгорело дотла.

Отметим, что Львовская ратуша находится в центральной части города, на площади Рынок, 1. На протяжении всего времени своего существования была местом пребывания центральной городской власти. Сейчас это резиденция Львовского городского совета.

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Также Ратуша – памятник архитектуры национального значения, принадлежащий Всемирному наследию ЮНЕСКО. Современная башня львовской ратуши имеет высоту 65 метров, она самая высокая в Украине.

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